Раскрыт план открытия туристического сезона в Сочи

Раскрыт план поэтапного открытия грядущего туристического сезона в Сочи и постепенного снятия ограничений и мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий документ оказался в распоряжении TourDom.ru.

По информации портала, план, о котором идет речь, включает несколько позиций. В первую очередь, с 18 мая, в городе предполагается возобновить работу парков культуры и развлечений, канатных дорог, пляжей, набережных, а также экскурсионных организаций.

На втором этапе, начиная с 25 мая, в Сочи вновь запустят предприятия общественного питания, небольшие магазины и салоны красоты. На 1 июня там запланировано открытие гостиниц и малых объектов размещения, а также санаториев, которые имеют медицинскую лицензию.

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Согласно предложению, ослабление мер в первую очередь коснется жителей Краснодарского края при условии снятия ограничений внутри региона. С началом лета инфраструктура будет доступна для приезжих из тех регионов страны, где зафиксирована благоприятная эпидемиологическая обстановка.

28 апреля сообщалось, что открытие туристического сезона в Сочи запланировано на 1 июня текущего года, подготовка к нему ведется в плановом режиме. Согласно прогнозу, высокая активность в покупке туров значительно увеличится в мае, в настоящее время забронировано около 20 процентов номерного фонда.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, ранее распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — в отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры были введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае, в Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

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