Сербия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию и ее лидера Владимира Путина за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Москва проявила человеческую и государственную солидарность, поддержав Белград. По словам Вучича, это говорит об особых отношениях стран, а такой поступок особенно важен в преддверии Дня Победы 9 мая.

«Для меня честь, что наши народы вместе прошли тяжелые испытания в благородной миссии освобождения мира от самого большого зла XX века. Сербия и Россия сейчас снова в борьбе, на этот раз с невидимым противником, коронавирусом, который не знает границ», — отметил сербский лидер.

4 апреля сообщалось, что Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. Последний борт вылетел из аэродрома Чкаловский в Московской области в ночь на 4 апреля. В Сербию отправились 87 военнослужащих, в том числе военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

По последним данным, в Сербии выявлено 9,7 тысячи зараженных коронавирусом; 203 человека умерли, 1,9 тысячи — вылечились.

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