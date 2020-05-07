В Германии рассказали о протянутой России руке для улучшения отношений

Германия протягивает руку России для улучшения отношений между государствами, однако Москва пока не готова к новому этапу. Об этом рассказала глава Минобороны Германии и лидер консервативной партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Deutsche Welle.

Министр сожалеет из-за того, что Россия пока не стремится наладить более тесное сотрудничество. «От российского руководства зависит, пожмет ли оно протянутую нами руку», — отметила Крамп-Карренбауэр. По ее мнению, сейчас Россия не желает делать шаги навстречу, о чем говорят «противоречащая международному праву аннексия Крыма и война на востоке Украины», кибератаки, кампании по дезинформации, а также нарушение договоров об атомном оружии.

Говоря о годовщине освобождения от нацизма 8 мая, министр отметила, что для многих жителей Восточной Европы завершение войны не принесло свободу. Иная ситуация сложилась, по ее мнению, в Западной Европе, где у людей появился шанс на мирную, благополучную и безопасную жизнь. При этом 8 мая для Крамп-Карренбауэр — «день освобождения от бесчеловечной диктатуры».

Ранее глава оборонного ведомства уже говорила, что несмотря на сложные отношения российской и европейской сторон, диалог с Москвой необходим. Она уточнила, что сложная ситуация также складывается в отношениях с Китаем. По словам Крамп-Карренбауэр, Пекин — это один из самых важных партнеров, который при этом нарушает международный порядок и правила.

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