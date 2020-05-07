Вице-адмирал умер на улице в Москве

Российский вице-адмирал Николай Бирилло, участвовавший в холодной войне, найден мертвым возле магазина в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что прохожие увидели тело Бирилло на улице Дубравная. Позже выяснилось, что пенсионер вышел из магазина, после чего у него прихватило сердце. Он сделал пару шагов и упал возле двери супермаркета.

Источник газеты в правоохранительных органах сообщил, что, предварительно, смерть Бирилло наступила в результате острой сердечной недостаточности.

«Комсомольская правда» пишет, что Николай Бирилло служил заместителем командира эскадры в восьмой эскадре кораблей Военно-морского флота СССР с 1983 по 1988 год. Во время ирано-иракской войны (1980-1989) и американской операции «Буря в пустыне» корабли эскадры обеспечивали безопасность советских танкеров и сухогрузов, ходивших по Оманскому и Персидскому заливам. Бирилло награжден многочисленными медалями и орденом Красной Звезды.

Холодная война (1946 — конец 1980-х) — геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние между двумя блоками государств, центром одного из который был СССР, а другого — США.