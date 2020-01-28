Умер военный конструктор Василий Бакалов

Советский военный конструктор Василий Бакалов умер на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте города Тулы.

«За время работы Василий Иванович проявил незаурядные способности в разработке противотанковых управляемых снарядов, находясь у истоков зарождения этого направления на предприятии. Лично принимал участие в разработке и постановке на серийное производство многих известных высокоточных образцов вооружения», — говорится в сообщении.

Бакалов начал трудовую деятельность в 1957 году как инженер-конструктор ЦКБ-14. Через семь лет стал заместителем начальника и главного конструктора бюро. В 1978 году был назначен на должность начальника и главного конструктора ЦКИБ СОО (Центральное конструкторское бюро спортивного охотничьего оружия), где и проработал до 1997 года.

За трудовые заслуги конструктор был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также стал лауреатом Ленинской премии, премии имени С. И. Мосина, премии Министерства обороной промышленности. В 2009 году стал почетным гражданином Тулы.

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