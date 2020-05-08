Африке предрекли сотни тысяч смертей из-за коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предрекли Африке сотни тысяч смертей из-за коронавируса. Об этом сообщила региональный директор ВОЗ в Африке Ребекка Мути, передает CNN.

«Скорее всего, COVID-19 не будет распространяться на континенте так же быстро и резко, как в других местах (...), однако инфекция может стать неотъемлемой частью нашей жизни в ближайшие годы», — подчеркнула она. По мнению Мути, как минимум 190 тысяч человек в Африке могут умереть из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, если ничего не предпринять.

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16 апреля специалисты ВОЗ рассказали, что число случаев заражения коронавирусом в Африке может резко вырасти до 10 миллионов. Ребекка Мути обеспокоена тем, что вирус начнет распространяться внутри африканских стран. ВОЗ проводит работу с местными правительствами для улучшения лечения коронавируса и предотвращения фатальных исходов.

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