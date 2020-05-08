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Эксперт спрогнозировал сокращение числа банков в Азербайджане почти в пять раз

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Фото: Азиз Каримов / ZumaPress / Globallookpress.com

Политика Центрального банка Азербайджана ведет к монополизации рынка банковских услуг, заявил «Ленте.ру» управляющий партнер юридической фирмы «Акрам Гасанов и партнеры» Акрам Гасанов, являющийся экспертом в банковской сфере. Он работал в республиканском ЦБ на должности начальника отдела общего законодательства, в ОАО Bank of Baku — директором юридического департамента, в ОАО Bank VTB (Азербайджан) — заместителем председателя Правления. По его словам, очень скоро на рынке останется всего около 5 крупных банков, из которых 2 государственных, а оставшиеся кредитные учреждения обладают сильным административным ресурсом.

Столь негативный прогноз Акрам Гасанов сделал после того, как ЦБ Азербайджана неожиданно ввел временную администрацию в четыре (AGBank, NBC Bank, Amrahbank & Atabank) банка страны и приостановил их работу. Это произошло 27 апреля. На следующий день регулятор забрал лицензии у Amrah и Atabank.

Если пять лет назад в республике работало 44 банка, то на начало апреля действующих было уже 30 банков. Таким образом, сегодня в Азербайджане осталось 28 кредитных учреждений, хотя, по словам эксперта, проблемы у большинства из них еще больше, чем у AGBank.

«У многих банков проблема не в стабильно ухудшающемся финансовом положении, а во временной ликвидности. Им нужны кредиты ЦБ, чтобы вовремя исполнять свои обязательства и по мере возвращения кредитов от должников, они расплатятся с ЦБ. Но Центробанк выборочно кредитует банки, — подчеркивает Акрам Гасанов. — Пять лет назад положение банков, в том числе и AGBank, было намного хуже. Но тогда к ним никакие меры не принимались, а сейчас неожиданно такие жесткие меры…».

По его словам, трудности у азербайджанских банков появились пять лет назад, когда после 10-летнего стабильного курса национальной валюты произошла резкая девальвация маната. Поскольку большинство банков кредитовалось не у ЦБ, а за границей и выдавало кредиты в долларах. После девальвации маната у банков возникли проблемные кредиты в больших объемах, особенно у тех, кто работал с бизнесом.

«Например, кредитный портфель AGBank на 85 процентов состоял из бизнес-кредитов, — рассказывает Акмар Гасанов. — Учитывая слабую коррупционную судебную систему Азербайджана, заемщики начали уклоняться от платежей, всячески затягивали судебные процессы, использовали процессуальные уловки, откровенно подкупали судей. Но на проблемные кредиты банки обязаны создавать дополнительно большие резервы. В результате их капитал резко упал».

В 2016 году в стране обанкротился самый крупный банк Стандарт. «Я как человек, который возглавлял Комитет кредиторов банка, видел, как наш Фонд страхования вкладов фактически занимался разбазариванием его активов. Кредиторы банка в результате почти ничего не получили, — вспоминает Акмар Гасанов. — Та же опасность нависла и сегодня над AGBank. Потенциально залоговые суммы этого банка хватит не то что на восстановление деятельности, но и на прибыль. Но если такой банк попадет в руки Фонда страхования вкладов, я опасаюсь, что от его активов ничего не останется».

По мнению эксперта, Центробанк мог бы не вводить временную администрацию в AGBank, а выдать кредит, который бы банк возвращал по мере завершения судебных дел. Но Центробанк не сделал этого и тем самым дал сигнал другим банкам, чтобы они не выдавали бизнес-кредиты, потому что могут закончить, как AGBank. Юрист заявил, что в случае закрытия AGBank Фонд страхования кредитов не сможет обеспечить возвращение кредитов. Государство вернет 140 миллионов манатов физическим лицам, а бизнесмены потеряют 90 миллионов манатов. И после этого ни один банкир не рискнет иметь дело с бизнес-кредитами.

Кстати, в ходе банкротства Стандарта выяснилось, что долги банка составляли 1,2 миллиарда манатов, а оставшиеся активы оценили всего в 200 миллионов манатов (1 манат равен 43,32 рубля). При этом 60 процентов кредитного портфеля — необеспеченные кредиты, выданные под очень низкие ставки. Было понятно, что задолго до банкротства из банка выводили средства. Между тем, ЦБ все годы давал положительные заключения по деятельности Стандарта.

Проблема банковской системы Азербайджана заключается в непрозрачности Центробанка республики, считает Акмар Гасанов. «В годы экономического роста в нашей стране, с 2005 по 2014 год, процентная ставка ЦБ была 2-3 процента, но почему-то банки брали кредиты не у ЦБ в манатах, а за границей в долларах по 5-6 процентов. Значит, реальная неформальная процентная ставка в ЦБ была выше? — задается вопросом эксперт. — Избирательный подход связан с непрозрачностью, а любая непрозрачность создает условия для коррупции».

На фоне пандемии коронавируса банковский кризис в республике может только усилиться. Дело в том, что у населения сейчас нет средств на оплату кредитов, а государство в этом вопросе никакой помощи не оказывает. ЦБ лишь рекомендовал банкам в течение шести месяцев не начислять пени и штрафы за просрочку платежей, фактически повесил все расходы на банки. Естественно, многие банки этого не выдержат.

Действия Центробанка Азербайджана могут привести к тяжелым последствиям, и не только экономическим, но и социальным. После того как в AGBank была введена временная администрация, более 30 тысячам клиентам банка заблокировали их карточные счета. Сотрудники AG Bank даже написали по этому поводу коллективное письмо на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента страны Мехрибан Алиевой. Эксперты не исключают, что первый банковский кризис во время пандемии коронавируса может случиться именно в Азербайджане.

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