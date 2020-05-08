Путин назвал умение не жалеть себя характерной чертой россиян

Президент Владимир Путин назвал умение россиян не жалеть себя характерной чертой народа. Соответствующую мысль глава государства высказал в интервью телерадиокомпании «Мир», которое вышло в преддверии Дня Победы в пятницу, 8 мая.

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По словам российского лидера, сегодня часто задаются вопросом о том, как нынешнее поколение должно было бы себя вести в критической ситуации.

«Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии. (...) Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», — сказал Путин.

Также в ходе интервью глава государства заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. По его словам, нет оправдания тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за войну на Советский Союз.

1 марта 2000 года возле села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики бандформирования под руководством Шамиля Басаева совершили нападение на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. 84 десантника погибли. 69 солдат и офицеров 6-й роты были награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

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