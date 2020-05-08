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Бойцы спецназа задержали россиянина за посты про норвежского террориста Брейвика

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Видео: мвд.рф

Бойцы спецназа задержали 38-летнего жителя Красноярска за публикацию в соцсети запрещенных материалов. На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру и там надевают наручники на мужчину.

В отношении задержанного составлен административный протокол за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В качестве наказания нарушитель арестован на восемь суток.

Красноярец, являющийся националистом, оправдывал в соцсетях действия норвежского террориста Андреаса Брейвика и постил фотографии со свастикой, сообщает Telegram-канал «Борус».

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения.

22 июля 2011 года Андреас Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого он расстрелял еще 69 человек в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Сейчас террорист отбывает 21-летний срок.

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