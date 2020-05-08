Тренер Нурмагомедова объяснил превосходство Макгрегора над Фергюсоном

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сравнил ирландца Конора Макгрегора и американца Тони Фергюсона и объяснил превосходство первого. Его слова приводит портал The Mac Life.

«Со мной многие могут не согласиться, но думаю, что Конор — самый опасный соперник. Тони прогрессирует, но Конор всегда был опасен», — заявил специалист. Он отметил, что нельзя позволять ирландцу наносить удары, так как это может плохо кончиться.

Мендес подчеркнул, что Макгрегор по-прежнему находится на высоком уровне, а бой Нурмагомедова против него был тяжелым.

6 мая Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора прекратить выступления. Позднее он обвинил россиянина в трусости.

Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 1 апреля он заявил, что не примет участия в турнире UFC 249, в рамках которого должен был провести поединок с Фергюсоном. Россиянин не смог вылететь на бой из Дагестана из-за ограничений авиасообщения.

Турнир UFC 249 пройдет в Джексонвилле, штат Флорида, 9 мая (утром 10 мая по московскому времени). В главном бою Фергюсон встретится с соотечественником Джастином Гэтжи, на кону будет стоять титул временного чемпиона в легком весе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!