Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на генерального директора компании Александра Шевелева.

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По его словам, Мордашов предложил главам регионов свою помощь и попросил «как можно быстрее принять ограничительные меры».

Кому именно звонил миллиардер, не указывается, но в Череповце компания помогала в организации блокпостов и передала полиции респираторы, а больницам — аппараты искусственной вентиляции легких. Также в компании создали сервис для контроля за соблюдением карантина и передали корпоративное жилье для изоляции приезжающих в город.

В материале указано, что примеру Мордашова последовали многие российские олигархи, надавившие на региональные власти, чтобы те решительнее реагировали на ситуацию с коронавирусом.

Мордашов занимает четвертое место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние издание оценивает в 16,8 миллиарда долларов.

Первым российским миллиардером, который потребовал ввести всеобщий карантин, стал Олег Дерипаска. Еще 14 марта он сравнил ситуацию с распространением вируса Эбола в Африке и предупредил, что промедление может привести к проблемам, которые окажутся хуже, чем после распада СССР в 1991 году.

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