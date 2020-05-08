Россиянку наказали за прогулки по Сочи во время пандемии коронавируса

В Сочи наказали российскую туристку за несоблюдение введенных на фоне пандемии коронавируса ограничительных мер. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России.

По данным ведомства, 48-летняя жительница Ленинградской области, находившаяся в одном из местных обсерваторов, неоднократно выходила на прогулки из своего номера, а также не использовала средства индивидуальной защиты.

«Своими действиями женщина нарушила требование заместителя главного государственного санитарного врача по Северо-Кавказской железной дороге», — указано в сообщении.

В результате в отношении россиянки был составлен административный материал по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Адлерский районный суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

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7 мая стал известен план поэтапного открытия грядущего туристического сезона в Сочи и постепенного снятия ограничений и мер, введенных из-за коронавируса. В первую очередь, с 18 мая, в городе предполагается возобновить работу парков культуры и развлечений, канатных дорог, пляжей, набережных, а также экскурсионных организаций.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, ранее распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — в отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры были введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае, в Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

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