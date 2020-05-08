Чернокожую женщину выгнали из американского магазина за разговор на сомалийском

Чернокожую женщину попросили покинуть магазин в американском штате Техас. Посетители заявили, что она ведет себя подозрительно. Об этом сообщает портал Indy100.

29-летняя Рода Баше заявила, что разговаривала с сестрой по телефону на сомалийском языке. По ее словам, покупатели пожаловались на нее менеджеру: им показалось, что женщина матерится. Они также назвали ее подозрительной — после этого Баше стал преследовать охранник, который просил ее покинуть помещение.

Она обратилась к менеджеру и потребовала, чтобы ей «предоставили возможность делать покупки без унижений», однако служащий попросил ее просто покинуть магазин. В своих социальных сетях Баше посетовала на то, что ей чудом удалось выйти оттуда невредимой, а она сама чувствует себя так, будто ее язык связан.

15 апреля полиция начала внутреннее расследование после того, как в американском Майами возле собственного дома был задержан чернокожий врач. Инцидент произошел, когда мужчина собирался ехать раздавать бездомным палатки. Он известен своей благотворительной работой: врач снабжает бродяг медицинскими масками и отдельными палатками, а также тестирует их на коронавирус SARS-CoV-2.

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