Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке

Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века.

По подсчетам авторов, экономический спад из-за коронавируса и падение цен на энергоресурсы приведет к резкому снижению доходов региональных бюджетов от налоговых поступлений в 2020-2021 годах.

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Поддержку регионам окажут меры федеральных властей, однако даже они не смогут полностью решить проблему — они покроют лишь 20 процентов потребностей в дополнительном финансировании. В результате большинство субъектов РФ перейдут от многолетнего снижения долговой нагрузки к ее наращиванию, как того будет требовать необходимость исполнения социальных обязательств.

Аналитики прогнозируют, что к концу 2022 года совокупная задолженность российских регионов может вырасти до 30 процентов от текущих доходов их бюджетов.

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