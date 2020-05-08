МИД сообщил о возвращении в Россию 95 процентов туристов

В Россию вернулись 95 процентов российских туристов, застрявших за границей из-за отмены авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире в Instagram.

По ее словам, эвакуация россиян началась с 20-х чисел марта. Захарова добавила, что изначально планировалось вывезти 35 тысяч россиян, но в марте это число возросло.

По данным Росавиации, в период с 20 марта по 26 апреля из-за границы вернулись 172 тысячи россиян.

29 апреля сообщалось, что большинство российских туристов ожидают скорого открытия границ и не боятся заразиться коронавирусом. 64 процента россиян предсказывают, что введенные на фоне пандемии ограничения снимут в течение ближайших шести месяцев. 33 процента опрошенных считают, что границы будут открыты в срок до июня или июля текущего года.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом и экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

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