Украинец совершил самоубийство в Антарктиде

Во время 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции «Академик Вернадский» погиб повар команды 35-летний Василий Омелянович. Об этом в субботу, 9 мая, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

По предварительной версии, он совершил самоубийство из-за личных проблем. Обстоятельства смерти повара выясняются. Известно, что ЧП произошло 8 мая.

«Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала, — говорит руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. — К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину"». Данная экспедиция на станцию «Академик Вернадский» была пятой на счету Омеляновича.

В настоящее время решается вопрос, как перевезти тело погибшего на Украину. Обязанности повара пока выполняют остальные участники экспедиции. Уточняется, что Василий Омелянович родился в 1985 году и жил в городе Малине Житомирской области.

Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, до 1996-го в этом месте располагалась британская база «Фарадей». На ней постоянно работают 12 полярников.