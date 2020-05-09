Милла Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович прочитала детскую книгу «Муха-Цокотуха» на русском языке в рамках акции «Сказки на дому». Видеозапись опубликована на странице проекта в Instagram.

Пользователи сети пришли в восторг от чтения актрисы. «Да какое же милое видео! Спасибо за сказку, Мила», «Очень здорово! Детям гораздо интереснее слушать произведение с разными интонациями и эмоциями и смотреть при этом на иллюстрации, а не просто видеть лицо читающего актера!», «Я заслушалась, улыбаюсь, как мило, как маленький домашний театр», — написали подписчики.

Проект «Сказки на дому» был запущен месяц назад. В рамках акции российские актеры театра и кино читают различные литературные произведения, находясь на самоизоляции.

В апреле сообщалось, что 12-летняя дочь Миллы Йовович написала сказку про крысу Борю и жабу Ларису на русском языке. Йовович рассказала, что во время карантина из-за пандемии коронавируса и отмены занятий в школах ее дочь начала больше времени уделять урокам русского языка. «Сегодня она решила написать историю на русском, кириллицей! История глупая и милая, о крысе и жабе, которые живут вместе и которые устраивают ужин», — объяснила она.

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