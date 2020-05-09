В Роспотребнадзоре сообщили о возможном снятии ограничений на прогулки с детьми

Прогулки родственников с детьми могут разрешить в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

В сообщении сказано, что главным условием во время прогулки будет соблюдение социального дистанцирования от других детей и взрослых.

На первом этапе также возможна отмена запрета на занятия спортом на улице.

Ранее в правительстве назвали сроки возможного начала выхода из режима самоизоляции. Так, это может произойти в конце мая или начале июня в зависимости от региона и эпидемиологической обстановки. Власти ожидают, что к концу лета в стране будут регистрироваться единичные случаи заражения при соблюдении россиянами всех рекомендаций.

Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

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