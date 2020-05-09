Сборная России по футболу присоединилась к онлайн-версии «Бессмертного полка»

Сборная России по футболу приняла участие в онлайн-версии шествия «Бессмертный полк». Об этом сообщается на странице национальной команды во «ВКонтакте».

В мероприятии поучаствовали игроки не только главной, но молодежной, а также юношеских сборных. Кроме того, в честь юбилея Победы РФС и ДФЛ запустили специальную страницу с историями о родственниках российских футболистов.

Трансляция шествия 9 мая проходит на медиаэкранах по всей России. Также ролики, подготовленные гражданами, транслируются в интернете. За первую неделю с начала регистрации организаторам поступило более 2,5 миллиона заявок.

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическая акция по сохранению памяти о героях, воевавших с фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны.

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