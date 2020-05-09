Глава UFC признал вину за срыв боя Нурмагомедова и Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признал, что разделяет вину за срыв поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Об этом он рассказал в интервью BT Sport.

Уайт подчеркнул, что ситуация вокруг турнира UFC 249 менялась каждый день. «Хабиб застрял в России — боец не лукавил. Никто из нас не предполагал, что до этого дойдет», — заметил промоутер.

Он добавил, что и сам разделяет ответственность за пятый срыв поединка Фергюсона и Нурмагомедова. «Мы все приняли ряд неверных решений», — заявил он.

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6 мая Нурмагомедов заявил, что сможет вернуться в октагон уже летом. По словам Уайта, вероятным соперником россиянина станет победитель боя Фергюсона и Джастина Гэтжи.

UFC 249 был перенесен на 10 мая. Турнир возглавит поединок Фергюсона и Гэтжи. Также на ивенте выступит российский тяжеловес Алексей Олейник.

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