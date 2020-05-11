Названа причина обрушения сайта госуслуг после обращения Путина

Сайт госуслуг обрушился после выступления президента России Владимира Путина, потому что проводилось тестирование его устойчивости перед возможной нагрузкой. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора портала.

Сайт был частично недоступен, однако сейчас все работает, отметили в пресс-службе.

После объявления президента о дополнительной поддержке семей с детьми из-за пандемии коронавируса, ожидается рост обращений от россиян, так как ряд пособий возможно будет оформить через сайт.

Ранее 11 мая сообщалось, что на портале госуслуг произошел сбой. Веб-версия сайта перестала работать после обращения президента. Мобильная версия также не работала, в официальном приложении портала невозможно было авторизоваться.

В понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В ходе обращения к нации президент также объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!