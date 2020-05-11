В Подмосковье решили продлить нерабочий режим до 18 мая после того, как президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram.

«Сегодня Президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу – постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника», — написал Воробьев.

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Губернатор объяснил свое решение. Он отметил, что прежде чем начинать снимать ограничения, «нужно проанализировать три показателя». По его словам, среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции не должен превышать 1, однако в Подмосковье он достигает 1,2. «Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается», — пояснил он.

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Также Воробьев добавил, что свободными должны оставаться как минимум 50 процентов коек в регионе, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны только 38,5 процента. Третий показатель для отмены нерабочих дней — количество проведенных тестов — должен быть не менее 70 на 100 тысяч населения. В Подмосковье он — 90 на 100 тысяч.

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«Мы видим, что из трех показателей по двум риски есть. Поэтому сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий подновив стандартам и тем самым защитить людей. Это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты», — заключил Воробьев.

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Он также призвал жителей области соблюдать санитарные правила и носить маску.

В понедельник, 11 мая, Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.

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