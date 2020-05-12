Метро Лондона окрестили самоубийственным из-за толпы, собравшейся там после частичного снятия карантинных мер. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пассажиры метрополитена назвали поездки «миссией для самоубийц», поскольку тысячи горожан вновь вернулись на работу, не всегда соблюдая правила безопасности. В частности, британцы пожаловались на отсутствие масок не только у пассажиров, но и у некоторых работников метро.

О том, что власти Великобритании вскоре начнут ослаблять карантин, стало известно 10 мая. Со среды гражданам разрешено неограниченно заниматься спортом на улице, загорать на солнце, поездки на автомобиле в другие места. Кроме того, граждане, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.

По последним данным, в Великобритании выявлены 224,3 тысячи зараженных коронавирусом; 32 тысячи человек умерли, 1918 пациентов вылечились.

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