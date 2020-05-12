Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2116 человек, за последние сутки зафиксировано 107 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 12 мая.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 мая превысило 4,17 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 74,6 тысячи. Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,3 миллиона человек) и Испания (227,4 тысячи).

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