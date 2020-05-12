Заключенные пытались заразиться коронавирусом ради досрочного освобождения

Заключенные в округе Лос-Анджелес пытались намеренно заразиться коронавирусом, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа Алекса Виллануэву.

Он рассказал, что на видео с камер наблюдения видно, как в прошлом месяце осужденные в центре содержания Питчесса пили из одной бутылки горячую воду, чтобы поднять температуру, а также передавали друг другу маску.

В настоящий момент неизвестно, был ли на тот момент кто-то из заключенных заражен. Однако спустя неделю коронавирус выявили у 21 осужденного.

В апреле сообщалось, что арестованного за повреждение чужого автомобиля жителя американского штата Калифорния отпустили из тюрьмы из-за угрозы распространения коронавируса и снова арестовали через 37 минут после выхода из тюрьмы. После освобождения мужчина угнал автомобиль и направлялся к автозаправке. Там полицейские пресекли попытку угона.

В марте стало известно, что тюрьмы в США начали выпускать заключенных, чтобы не допустить вспышки коронавируса. На свободу планируется выпустить тех, кто совершил преступления небольшой степени тяжести, а также несовершеннолетних, пожилых и больных.

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