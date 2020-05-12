В российском регионе учредят медаль за борьбу с коронавирусом

В Бурятии медицинских работников начнут награждать медалью за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Глава региона Алексей Цыденов во время совещания оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией поручил правительству республики учредить медаль за борьбу с заболеванием. Он распорядился выработать детальные критерии отбора медиков, которым будет присуждаться награда.

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Медаль будет вручаться врачам, которые работают непосредственно в очагах распространения вируса и инфекционных стационарах, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Она приравнена к государственным наградам.

По последним данным, в Бурятии зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе пять человек скончались в результате пандемии, 188 пациентов выздоровели.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении врачам, борющимся с коронавирусом, 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.

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