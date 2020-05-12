У российских медиков из «красной зоны» выявили психологические проблемы

Около 40 процентов российских врачей, работающих в «красной зоне» с зараженными коронавирусом, имеют психологические проблемы из-за стресса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, у медиков выявили проблемы, связанные с восприятием стресса, и наличие «различных невротизирующих факторов». Примерно у каждого десятого обнаружили депрессию, еще у десяти процентов наблюдается тревожное состояние и нарушения ночного сна.

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«То есть приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия», — объяснила Скворцова. Также она рассказала о симптоме деперсонализации, при котором медработники перестают видеть и ощущать пациента как отдельного индивидуума. Возникает ощущение безликости людей, с которыми приходится работать, что снижает эффективность помощи, заключила глава ФМБА.

По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

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