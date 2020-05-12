Раскрыта смертность от болезней органов дыхания в России при пандемии COVID-19

В первые три месяца 2020 года рост смертности от болезней органов дыхания в России не фиксируется, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве, передает «Интерфакс».

Более того, с января по март в стране умерло на 15 процентов меньше людей с пневмонией, чем год назад. За указанный период также наблюдалось снижение смертности от паразитарных болезней (на 7,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года), от болезней системы кровообращения (на 6,7 процента), от внешних причин (на 6,2 процента), а также от новообразований (на 3,1).

Впервые вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Всего в стране выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек.

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