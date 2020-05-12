В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по иностранным делам палаты представителей, передает «Интерфакс».

Резолюция требует, чтобы власти России «немедленно освободили политических заключенных». Также администрацию президента США Дональда Трампа призвали наложить санкции на официальных лиц в правительстве России, которые «ответственны за нарушение прав человека».

Авторами резолюции выступили председатель комитета, демократ Элиот Энгел и член комитета, республиканец Майкл Маккол. Они обвиняют российскую сторону в преследовании журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод.

В сентябре 2019 года Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад с призывом к Конгрессу США активнее противостоять нарушению прав человека Россией. В частности, в работе говорится о необходимости снабдить всем необходимым министерство обороны для проведения информационных операций «по выявлению нарушений прав человека, суверенитета и гражданского общества» со стороны России и Китая.

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