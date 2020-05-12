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Пожилого россиянина заподозрили в убийстве школьницы

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Забайкальском крае обнаружили тело 11-летней девочки с признаками удушения и изнасилования. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Ленте.ру» во вторник, 12 мая, источник в правоохранительных органах.

«В понедельник, 11 мая, около 18:00, в поселке Могзон Хилокского района школьница ушла в магазин и не вернулась. Сначала розыск вели только родители, позже к нему подключились местные жители и полиция. После полуночи тело было обнаружено в заброшенном доме, с разорванной одеждой и с признаками насильственной смерти», — рассказал собеседник издания.

Во вторник утром по подозрению в преступлении был задержан 63-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Его причастность к делу устанавливается, однако, по словам источника, жители поселка уже грозят ему расправой.

Официальный представитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков подтвердил «Ленте.ру» факт возбуждения уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), и сообщил, что на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

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