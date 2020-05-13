У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника

Ученые из США в результате исследования выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов развиваются аномальные патологии кишечника. Соответствующие выводы опубликованы в журнале Radiology.

В исследовании приняли участие 414 человек, средний возраст которых составил 57 лет. Почти у трети испытуемых с помощью компьютерной томографии удалось выявить нарушения работы кишечника и новообразования. «Они чаще фиксировались у лежащих в отделении интенсивной терапии. Чтобы понять причину таких изменений, необходима дополнительная работа», — отметил врач из Массачусетской больницы Раджеш Баяна.

Среди наиболее серьезных патологий был выделен пневматоз — это состояние, при котором газы проникают в стенки кишечника и образуют кисты. Также у некоторых больных зафиксировали ишемию кишечника и холестаз — нарушение образования желчи.

Ранее сообщалось, что бактерии, вызывающие коронавирус, могут размножаться в кишечнике. Так, некоторые инфицированные жалуются на тошноту, расстройство желудочно-кишечного тракта и диарею.

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