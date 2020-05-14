Мошенники нашли способ заработать на обещанных Путиным детских пособиях

В России мошенники нашли способ заработать на пособиях на детей. Речь идет о выплатах по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, обещанных президентом Владимиром Путиным 11 мая. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компании, которые работают в сфере кибербезопасности.

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Мошенники запускают фейковые сайты госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. Злоумышленники собирают персональные данные россиян и затем вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.

Уже обнаруженные фейковые сайты имеют домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Многие сайты пока не заполнены, поскольку мошенники ждут появления оригинального сайта, чтобы «отзеркалить» его, считают эксперты.

В работе официального сайта госуслуг после объявления о выплате пособий произошел сбой, на что Путин обратил внимание на совещании 13 мая. Сбои были связаны с большим количеством обращений граждан, сайт столкнулся с рекордной за все время своего существования загрузкой.

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