Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат

Согласно постановлению президента России Владимира Путина, с 1 июня будет осуществляться разовая выплата на каждого ребенка с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.

На сайте Госуслуг на данный момент соответствующей опции нет — она, предположительно, появится позже с инструкцией по получению пособий. Однако сейчас россияне в зависимости от региона проживания могут получить другие выплаты на детей — их перечень есть в разделе «Пособия на детей».

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Так, к примеру, жителям Московской области доступны ежемесячные пособия по уходу за ребенком опекуну или матери, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком и других случаях, пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также пособия для семей, чей доход не превышает величину прожиточного минимума.

Услуга оформления таких выплат бесплатная, срок оформления — 10 дней. Для того чтобы получить выплаты, необходимо отправить ряд документов, некоторые из них при этом могут быть уже загружены на сайт, к примеру, паспорт, без данных которого нельзя создать личный кабинет. В числе других необходимых документов заявление на получение пособия, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, справка с места работы и о доходах, документы, подтверждающие прекращение деятельности страхователем на день обращения заявителя за пособием, и другие.

Ранее правительство утвердило обещанные Путиным выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Россияне получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 июня.

Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет. Всего правительство выделит на дополнительные выплаты около 25 миллиардов рублей.

Президент России 11 мая заявил, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от 3 до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По его словам, в связи с пандемией дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ.

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