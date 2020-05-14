В Ленобласти загорелся торговый центр

В Ленинградской области загорелся торговый центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Гатчинского района.

Площадь пожара составляет 400 квадратных метра. Собеседник агентства рассказал, что горят торговые павильоны пустующего ТЦ. На месте работают два пожарных расчета. Причина возгорания не уточняется.

12 мая стало известно о пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из аппаратов. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

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