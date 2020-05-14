Самая безопасная в мире страна назвала дату открытия для туристов

В Исландии, которая ранее была признана самым безопасным государством в мире, назвали предварительную дату открытия для туристов, сообщает Forbes.

По информации издания, страна начнет принимать гостей с 15 июня. Как отметила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (Katrín Jakobsdóttir), для иностранных туристов отменят двухнедельный карантин, но по прибытии каждого обяжут сдавать экспресс-тест на коронавирус. Результаты анализа будут известны в тот же день.

По мнению Якобсдоуттир, главной проблемой путешественников пока остается дорога: большинство перевозчиков прекратили международные перелеты и возобновят их в лучшем случае в июле. Попасть в Исландию в настоящее время можно только из Лондона, Стокгольма и Бостона.

Всего за время пандемии в стране было зафиксировано 1802 случая заражения, на данный момент большинство из них выздоровели, и на территории острова осталось 15 инфицированных.

В 2019 году Исландия вошла в тройку самых безопасных стран мира для посещения. Вместе с ней рейтинг туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report возглавили Норвегия и Оман. В 2018 году Исландию признали самой популярной страной в Instagram.

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