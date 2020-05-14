Растяжки на груди самой молодой миллиардерши в мире обрадовали фанатов

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер, опубликовала ролик, в котором показала фанатам растяжки на груди. Видео появилось в ее Instagram-сторис.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость снимает себя снизу в бикини, демонстрируя обнаженную часть груди, на коже которой видны изъяны.

Пользователи сети порадовались бодипозитивной публикации миллиардерши в Twitter и поблагодарили ее за откровенность. «Я наконец-то чувствую себя нормальным человеком после того, как увидела, что у Кайли Дженнер тоже есть растяжки», — написала юзерша @ladybee_89. «Если у Кайли есть растяжки на груди, то они могут быть и у меня», — отметила @parkersabrina12. «Теперь мне кажется, что растяжки — это нормально. Спасибо!» — заключила @mystic_lee.

В феврале популярная плюс-сайз-модель Эшли Грэм впервые поделилась снимком без одежды после рождения ребенка. На опубликованном фото активистка бодипозитива прикрывает рукой грудь и показывает живот, на котором видны послеродовые растяжки. «Отметины воина», — написал один из подписчиков в комментариях.

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