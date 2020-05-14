Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения

Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин ответил на расследование белорусского телеканала БТ-1, в котором якобы разоблачаются сюжеты журналиста о ситуации с коронавирусом в республике. Он опубликовал подробное опровержение у себя в Facebook.

Расследование белорусского канала вышло в эфир вечером 6 мая и длилось 18 минут. БТ-1 назвал сюжет Первого канала «информационной атакой» на республику. Кручинин подробно описал все спорные вопросы и обвинения и опроверг их. По его мнению, после эфира БТ-1 зрители отправлялись на сайт Первого, что сделало каналу хорошую рекламу.

Журналист заявил, что многие белорусы написали ему письма с поддержкой. «Коллеги с БТ-1, дно пробили именно вы. А мы просто честно сделали свою работу — как всегда. Еще многое можно было рассказать о реальной обстановке в стране, но, как говорится, эфир не резиновый», — заключил Кручинин.

6 мая Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации Кручинина и его оператора Сергея Панасюка. Причину такого решения в МИД Белоруссии не называют. Журналиста выслали после подготовки серии сюжетов о ситуации с коронавирусом в республике.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 мая, коронавирусом в республике заразились 25 825 тысяч человек, погибших насчитывается 146.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обвинял российские СМИ в предвзятости. Он просил журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов из России, которые «плявузгают» (треплются), не трогать республику.

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