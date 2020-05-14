Москвичи смогут отказаться от проверки на иммунитет к коронавирусу

Жители Москвы смогут отказаться от проверки на иммунитет к коронавирусу, никакого наказания за это не последует. Об этом сообщили в оперштабе Москвы, передает РИА Новости.

В оперштабе пояснили, что человек может просто бояться делать тест, из-за чего откажется от проверки. «Никто не заставляет», — добавили там, уточнив, что речь идет о приглашении на тестирование, а не о требовании его проходить.

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Тестирование москвичей на иммунитет к коронавирусу начнется 15 мая, его будут проводить бесплатно среди случайно выбранных горожан. Приглашения будут рассылать по электронной почте или с помощью СМС, после получения сообщений надо будет зарегистрироваться онлайн, пройдя по указанной ссылке. Еженедельно такие приглашения будут отправлять приблизительно 70 тысячам жителей.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

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