Герой Украины вспомнил о взятии города и сравнил операцию с обороной Сталинграда

Командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаил Забродский, имеющий звание Героя Украины, вспомнил о взятии города Рубежное в Луганской области в мае 2014 года и сравнил его с обороной Сталинграда. Слова Забродского приводит украинский Пятый канал.

Военачальник рассказал, что его команда получила задание выдвигаться в сторону Рубежного в 20-х числах мая, когда в засаду попала 30-я механизированная бригада ВСУ. Нападение на украинских бойцов противник готовил заранее, оборудовав стрелковые позиции на берегу реки Северский Донец. Тогда некоторым силовикам пришлось разоружиться, а некоторые приняли бой. В результате трое украинских военных погибли, семеро пострадали. При этом у противника потери были больше, отметил Забродский. Спустя некоторое время на помощь 30-й бригаде выдвинулись десантники и артиллеристы.

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«У десантников 2014 года был лишь одно транспортное средство — это БТР-80. Но в случае с Рубежным речь о БТР даже не шла, потому что это довольно большое расстояние и не то средство, которое бы обеспечивало оперативное реагирование. Безусловно, единственное средство, которое могло бы перебросить быстро десантное подразделение, — это военно-транспортный вертолет Ми-8», — сказал Герой Украины.

Получив очередное задание, вертолетное подразделение прибыло на гору Карачун вблизи Славянска Донецкой области. «Тогда мы владели информацией, одно из подразделений 30-й бригады попало в засаду почти в центре города [Рубежное], в районе железнодорожного вокзала. Подразделение блокировано, несет потери, и нужны быстрые и решительные действия, чтобы не дать противнику уничтожить это подразделение», — добавил Забродский.

При подходе к Рубежному военные решили высадиться дальше от города. В это время штурмовики и боевые вертолеты наносили удары по позициям противника, и высадка прошла незаметно. Далее, как вспоминает военачальник, бойцы прошли четыре километра в снаряжении и с автоматами. «Это длилось примерно час, и враг расценил это как работу, как повседневные боевые действия в то время нашей штурмовой авиации. Таким образом создались благоприятные условия для выполнения задания. Некоторый элемент внезапности наших действий на земле сохранялся», — отметил офицер.

Войдя в город, солдаты выдвинулись в сторону железнодорожного вокзала, где горела украинская техника и находилась часть 30-й бригады. «Они пережили тяжелую ночь. Мы потратили время до утра, чтобы вычистить город от боевиков. И, возможно, они по-другому оценивали степень опасности и вели себя более открыто», — добавил Забродский.

По его словам, для некоторых бойцов это был подвиг уровня обороны Сталинграда или высадки в Нормандии.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014-го и был вызван произошедшим в стране государственным переворотом.

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