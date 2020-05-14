Россия бескорыстно помогла Северной Корее. Об этом сообщается на странице посольства в Пхеньяне в Facebook.

Отмечается, что не менее десяти миллионов человек в Северной Корее испытывают дефицит продуктов питания из-за последствий плохих погодных условий в 2019 году. Правительство России в такой ситуации решило помочь корейскому народу, поставив 25 тысяч тонн отборной пшеницы. Судно «POLINA» под флагом Сьерры-Леоне доставило ее в порт Нампхо из Новороссийска.

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Известно, что 14 мая посол России Александр Мацегора вместе с другим дипломатами посетил этот порт. Россияне убедились, что корейцы стараются разгружать так, чтобы «не пропало ни одного зернышка». При этом этот процесс закончится только в конце мая из-за дождей. Представитель МИД Северной Кореи в свою очередь рассказал о чувстве глубокой благодарности за эту помощь.

В прошлом году КНДР сообщала о сильнейшей засухе. Тогда за первые пять месяцев 2019 года в стране выпало в среднем 54,4 миллиметра осадков, что стало самым низким уровнем с 1982 года.

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