Россия накормит Сирию

Россия внесет в фонд Всемирной продовольственной программы ООН 20 миллионов долларов на «предоставление продовольствия, питания и средств к существованию населению, затронутому конфликтом в Сирии». Средства, на которые накормят сирийцев, будут выделены из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что до 12 миллионов будут направлены на закупку продуктов питания у российских компаний и их доставку в Сирию отечественными поставщиками. Министерству иностранных дел России поручено уведомить о взносе правительство Сирии и Всемирную продовольственную программу, а МЧС — согласовать условия поставок и порядок закупок продовольствия на российском рынке.

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В октябре 2019 года сообщалось, что Россия может перебросить в Сирию два дополнительных пехотных батальона и легкую бронетехнику, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для усиления контингента военной полиции. Всего в страну должны были направить 276 военных полицейских и 33 единицы техники.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, подконтрольные президенту Башару Асаду, так называемая умеренная оппозиция, и отряды исламистов. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия выступает на стороне Асада.

В мае стало известно, что Россия поможет Северной Корее побороть сильнейшую засуху. За первые пять месяцев 2019 года в стране выпало в среднем 54,4 миллиметра осадков, что стало самым низким уровнем с 1982 года. ООН предупреждала, что запасов продовольствия в Северной Корее не хватит до следующего урожая, с угрозой голода могут столкнуться 10 миллионов человек.

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