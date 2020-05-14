Российская чиновница отделалась штрафом за нецелевую трату 109 миллионов рублей

Замдиректора Санкт-Петербурского Центра социальной помощи семье и детям Елена Салова, которая обвинялась в нецелевой трате 109 миллионов рублей из бюджета, отделалась штрафом — в качестве наказания она заплатит 40 тысяч рублей. Об отмене в отношении нее уголовного дела сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Отмечается, что с ходатайством о закрытии дела обратился следователь. Он сослался на то, что Салова обвиняется в совершении преступления средней тяжести, при этом ранее никогда не привлекалась к уголовной ответственности и не была судима, а причиненный ею вред уже загладила.

По данным следствия, в 2017 году Санкт-Петербургский центр соцпомощи получил субсидию в размере 109 080 500 рублей. Директор центра Александр Иванищев и его заместитель Салова в целях создать видимость успешного выполнения своих должностных обязанностей и приукрасить действительное положение дел, чтобы сохранить финансирование, заключали договоры о предоставлении социальных услуг, которые в действительности не оказывались.

На сайте Центра социальной помощи семье и детям Невского района руководителем организации уже числится другой человек, а Салова по-прежнему указана как заместитель директора.

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