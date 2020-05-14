Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, Трамп заявил журналистам, что без сомнений рассмотрит проект закона. Для того, чтобы попасть на подпись к президенту, документу требуется получить одобрение в обеих палатах Конгресса США.

Ранее Грэм внес на рассмотрение проект закона, позволяющего ввести санкции против КНР. Документ предусматривает запрет на въезд в США для граждан Китая, замораживание их американских активов, а также запрет на выдачу кредитов китайскому бизнесу.

В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.

29 апреля Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая. Он предположил, что они могли скрыть информацию о коронавирусе. Китай отверг эти обвинения.

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