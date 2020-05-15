Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе

Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное EY.

Согласно полученным данным, самой популярной антикризисной мерой среди предпринимателей является снижение операционных затрат (38 процентов). Также часть руководителей предприятий готова пойти на снижение или отсрочку арендной платы (30 процентов).

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В то же время 26 процентов компаний для преодоления кризиса могут прибегнуть к введению неполной рабочей недели, а 24 процента организаций — к пересмотру договоров с поставщиками.

Власти страны начали широкую антикризисную программу. К середине апреля были приняты меры поддержки граждан и экономики на 2,1 триллиона рублей. 11 мая Путин объявил о дополнительных мерах, которые оцениваются примерно в 800 миллиардов рублей.

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