На фоне экономического кризиса пессимизм российского бизнеса достиг максимума за пять лет, то есть уровня 2015 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование Deloitte.

Проведенный опрос показал, что почти 40 процентов финансовых директоров ожидают снижения доходов. Больше всего опасений вызывает ослабление рубля, снижение доходов от основной деятельности и падение спроса. Лидерами по негативным настроениям оказались медицинские компании и фармпроизводители, предприятия розничной торговли, а также сектор строительства и недвижимости.

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Кризис в российской экономике спровоцирован двумя факторами: обрушением нефтяных цен и пандемией коронавируса. Для поддержки экономики и доходов граждан было выделено дополнительно 1,8 триллиона рублей. Общая сумма помощи в рамках двух антикризисных пакетов мер составляет 2,1 триллиона. По мнению президента России Владимира Путина, принимаемые меры беспрецедентны.

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