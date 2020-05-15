Олег Монгол сразился с 240-килограммовым россиянином

Видеоблогер Олег Монгол и россиянин по имени Григорий сразились по правилам бокса. Запись поединка опубликована на YouTube-канале Монгола.
Оппонентом Монгола выступил 240-килограммовый молодой человек. Поединок прошел на крыше многоэтажного дома в два раунда по две минуты. В самом начале боя Монгол упал, но затем сумел встать и продолжить бой. В первом раунде он выбил противнику зуб. Судья, блогерша Дикая Иришка, после этого объявила короткий таймаут.
Весь остальной бой преимущество было за Монголом. Он часто наносил удары по лицу и корпусу Григория. После одного из удачных попаданий судья зафиксировала победу Олега Монгола. Оппоненты пожали друг другу руки и обнялись.
Монгол рассказал, что соперник был «непростым», а Григорий пожаловался на проблемы с дыханием, заметив, что «выстоял, как мог». Соперники договорились провести в конце лета бой-реванш.
В октябре 2019 года Монгол провел бой с россиянином Кириллом Терешиным, известным как Руки-базуки. Они сошлись в бою по альтернативным правилам ММА. Монгол победил, применив удушающий прием локтем.
Олег Монгол — фрик-блогер из Хакасии, на его Instagram подписаны почти 800 тысяч человек. В своих видео он обычно употреблял алкоголь, ссорился или дрался со своими коллегами Безумным Пашкой и Дикой Иришкой. Со временем блогер решил изменить образ жизни и занялся спортом.