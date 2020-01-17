«Руки-базуки» сразился с бывшим заключенным

Россиянин Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки, провел второй бой — на этот раз он сразился с бывшим заключенным Геннадием Беззубиковым по прозвищу Гена Собака. Видео поединка опубликовано на YouTube.

30-летний Геннадий Беззубиков после выхода из тюрьмы стал героем проекта YouTube-канала TRUE GYM «Трансформация из зека в человека». Бой прошел в октагоне, но по правилам бокса. Соперники провели один раунд длительностью три минуты и были в перчатках. В начале они действовали осторожно, но примерно через минуту Терешин стал активно атаковать Беззубикова, нанося серии ударов.

По итогу ни один из соперников не нанес серьезного урона другому и бой завершился без объявления победителя. «Он не попал, чтобы я там поплыл. Я все видел адекватно», — отметил Гена Собака после поединка. Терешин подчеркнул, что не тренировался перед боем.

В октябре 2019 года Руки-базуки дебютировал в единоборствах. Он сразился с блогером Олегом Монголом по альтернативным правилам MMA. Монгол одержал победу, применив удушающий прием локтем. Поражение Терешин объяснил тем, что был недостаточно подготовлен и болел.

Терешин прославился после участия в телеэфирах, где демонстрировал объемные бицепсы. Этого эффекта он добился с помощью инъекций синтола. Он неоднократно заявлял о желании избавиться от «рук-базук». В конце 2019 года Терешину провели операцию — удалили часть опасных веществ из мыщц одной из рук. По словам хирурга Сеченовского университета Дмитрия Мельникова, на самом деле россиянин увеличил размер бицепсов с помощью инъекций вазелина.

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