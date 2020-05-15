Происходящее в Сочи во время подготовки к курортному сезону показали на видео

В Сочи началась активная подготовка к открытию курортного сезона. Происходящее показали на видео, запись опубликована на YouTube-канале «Вести-Крым».

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как рабочие проводят реконструкцию городской набережной — ремонтируют дороги, красят стены зданий, облагораживают территорию.

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7 мая был раскрыт план поэтапного открытия турсезона в Сочи и снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В первую очередь с 18 мая в городе возобновят работу парков культуры и развлечений, канатных дорог, пляжей, набережных, а также экскурсионных организаций. На втором этапе, начиная с 25 мая, запустят предприятия общепита, небольшие магазины и салоны красоты. На 1 июня запланировано открытие гостиниц и малых объектов размещения, а также санаториев, которые имеют медицинскую лицензию.

Власти Краснодарского края продлили режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса до 23 мая. После окончания указанного срока планируется восстановить внутримуниципальное сообщение, однако запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится, а на внешних границах региона будет усилена работа постов.

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