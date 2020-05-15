Украинцев массово протестируют на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестировании граждан страны на коронавирус. Информацию об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

Тестирование станет обязательным для людей, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса или контактировали с заразившимся. Также его будут проводить работникам медучереждений, служащим полиции и Национальной гвардии.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и продолжит действовать еще два месяца после отмены карантина и ограничительных мер.

По состоянию на 15 мая, в стране зафиксировано 17 330 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки выявлено 483. С начала эпидемии скончались 476 пациентов, выздоровели 4 473. С начала года в Центр общественного здоровья поступило 43 842 сообщения о подозрении на коронавирус.

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