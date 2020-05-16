Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы в КНДР

Десятки бомб времен Корейской войны нашли строители при возведении больницы в Пхеньяне. Об этом сообщило посольство России в КНДР в Facebook.

«Недавно на месте возведения Пхеньянской многопрофильной больницы во время рытья котлована под фундамент было обнаружено несколько десятков неразорвавшихся бомб, сброшенных врагами во время Отечественной освободительной войны, что вызвало шок у людей», — говорится в сообщении посольства. Всего нашли 50 различных неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 50-килограммовые и 250-килограммовые бомбы.

Позже специалисты по разминированию обезвредили снаряды. «Неразорвавшиеся боеприпасы, лежавшие в самом центре столицы, еще раз отчетливо подтверждают, что земля, где мы живем, является ареной противостояния с империализмом и судным местом, где дается оценка преступлениям, совершенным врагами против нашего народа», — отметили дипломаты.

Война между Северной и Южной Кореями длилась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. На стороне Пхеньяна воевали СССР и Китай, на стороне Сеула — США и страны Европы. Вашингтон потерял в этом конфликте около 36,6 тысячи своих солдат.

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